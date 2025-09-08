Скидки
Фигурное катание

Этери Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчётность о страховании

Этери Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчётность о страховании
Комментарии

Заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе грозит штраф за не сданную вовремя отчётность о страховании. Об этом сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Речь идёт о части 2 статьи 15.33 КоАП РФ, а именно — о нарушении установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Дело поступило в суд в августе. Исходя из материалов, Тутберидзе грозит штраф от 300 до 500 рублей.

Напомним, Тутберидзе является одним из самых заслуженных тренеров современности. Среди её воспитанниц олимпийские чемпионки в женском одиночном катании двух последних четырёхлетий. Сейчас в её команде находится россиянка Аделия Петросян, которая также рассчитывает успешно выступить на будущих Играх в Милане.

