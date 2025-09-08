Скидки
Плющенко — о Мостовом: его надо назначить вместо Карпина в сборную. Он уникальный тренер

Плющенко — о Мостовом: его надо назначить вместо Карпина в сборную. Он уникальный тренер
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о бывшем советском и российском футболисте Александре Мостовом. Фигурист заявил, что тому хорошо было бы возглавить сборную России и сменить на этом посту Валерия Карпина, так как экс-спартаковец — очень хороший тренер. Ранее медиакоманда, где играет Плющенко, под руководством Александра выиграла турнир по уличному футболу. Это первый трофей в карьере Мостового-тренера.

«У нас есть только один царь — Александр Мостовой. Я считаю, его обязательно надо назначать на главную позицию в сборную России вместо Карпина. А почему нет? Было бы намного интереснее, и он готов к этому. Саша — уникальный и как тренер, и как игрок. Надо дать ему возможность двигать наш футбол вперёд», — приводит слова Плющенко «РБ Спорт».

