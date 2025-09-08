ISU опубликовал визитную карточку Аделии Петросян перед турниром в Пекине

Международный союз конькобежев (ISU) опубликовал визитную карточку, посвящённую двукратной чемпионке России Аделии Петросян, перед квалификационным турниром к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине. В профайлах опубликована информация о главных наградах, а также о лучших результатах в карьере (два золота чемпионата России и победа на юниорском этапе Гран-при в Любляне в 2021 году).

Фото: Weibo ISU

Помимо информации об этом, представлены подтверждённые программы, с которыми фигуристка будет выступать. Как и предполагалось, короткая программа поставлена под попурри песни Майкла Джексона. В произвольной останется «Танго» прошлого сезона-2024/2025.

Отметим, что подобные визитные карточки участников отборочного турнира в мужском одиночном катании, в том числе двукратного победителя финала Гран-при России Петра Гуменника, пока не опубликованы.