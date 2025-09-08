Скидки
Анна Погорилая: рада, что у Петросян оставили прошлые программы

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая поделилась мнением о программах фигуристки Аделии Петросян на новый сезон, отметив, что считает хорошим вариантом то, что тренерский штаб решил оставить фигуристке прошлогодние программы.

«Мне кажется, что тренерский штаб Петросян лучше всего знает и понимает, что будет лучше для неё. Прошлые программы вкатаны и проверены, поэтому я считаю, что это хороший и оптимальный вариант. Конечно, это удачный выбор. У неё прекрасные попадания, что Майкл Джексон шикарно запомнился, что танго раскрыло её в женском катании. Мне очень нравятся эти программы, поэтому я рада, что их оставили», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Аделия Петросян будет принимать участие в отборочном турнире к Олимпиаде – 2026, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай).

