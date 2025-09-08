Скидки
Елена Радионова: одни из лучших программ Петросян — танго и «Майкл Джексон»

Бывшая российская фигуристка, вице-чемпионка мира Елена Радионова высказала мнение о программах российской фигуристки Аделии Петросян, отметив, что в олимпийский сезон необходимо показывать лучшие из них.

«По моему мнению, танго и «Майкл Джексон» — одни из лучших программ Петросян. Мне кажется, правильно сделали, что их оставили. В олимпийский сезон нужно показывать лучшее, хотя Аделия — такая фигуристка, которой подвластны все образы. Она очень артистична, поэтому может примерить на себя много образов. Так как сезон начинается рано и надо быть в хорошей форме, она с тренерами решила оставить прошлые программы, чтобы минимизировать подготовку и не тратить время на вкатывание», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Аделия Петросян будет принимать участие в отборочном турнире к Олимпиаде — 2026, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай).

Анна Погорилая: рада, что у Петросян оставили прошлые программы
