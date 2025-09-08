Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Журова: хотелось бы провести встречу с американцами в фигурном катании и в лёгкой атлетике

Журова: хотелось бы провести встречу с американцами в фигурном катании и в лёгкой атлетике
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о попытках проведения встреч между российскими и американскими спортсменами в разных видах спорта. Ранее появилась информация, что в руководстве ФИФА обсуждают проведение футбольного матча между национальными командами России и США, об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Журова сказал, что хотела бы видеть подобное в фигурном катании и в лёгкой атлетике.

«Допускаю, что Путин и Трамп перекинулись парой слов о спорте во время переговоров. Все-таки они общались три часа, могли затронуть и эту тему. Помимо футбола и хоккея, хотелось бы провести встречу с американцами в лёгкой атлетике. Там наши спортсмены находятся буквально в загоне.

Понятно, что конкурировать с американцами сложно, но, возможно, хотя бы на уровне юниоров организовать товарищеский турнир. Это был бы потрясающий опыт для наших ребят. И в фигурном катании такая встреча была бы актуальна. Да, скоро квалификационный турнир, но там выступят лишь двое российских фигуристов», —приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

