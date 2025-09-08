Продюсер телеканала «Пятница» восхитился отношением Тутберидзе к хейту

Генеральный директор и продюсер телеканала «Пятница» Николай Картозия высказался о сотрудничестве с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе. Специалист ведёт шоу «Большие девочки», посвящённое похудению.

«Этери Георгиевна Тутберидзе — образец той трудовой этики, которую я так люблю. Либо становишься чемпионом — либо под лёд закатаю. Почему Этери? Потому что здесь не нужна селебрядь. У нас проект про волю. Про самосожжение. Нам нужна ведущая, которую девчонки будут бояться больше, чем диагноза «ожирение». <...>

Неделя фэтшейминга. Тренинг: как реагировать на тех, кто называет тебя жирной. И тут Этери вдруг говорит: «Я получаю хейта не меньше вас. Я, возможно, самый одиозный тренер в стране». Пауза. И как будто слиток свинца упал. «Но у меня есть правило. Мне насрать».

Услышав эту золотую формулу, я понял, что передо мной великий продюсер. Ведь «мне насрать» — это практически катехизис современной телеэстетики», — написал Картозия на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Тутберидзе является одним из самых заслуженных тренеров современности. Среди её воспитанниц олимпийские чемпионки в женском одиночном катании двух последних четырёхлетий. Сейчас в её команде находится россиянка Аделия Петросян, которая также рассчитывает успешно выступить на будущих Играх в Милане.