Главная соперница Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 представила свои программы на сезон

Чемпионка мира американская фигуристка Алиса Лью анонсировала две новые программы на будущий олимпийский сезон-2025/2026. Спортсменка является самой сильной одиночницей прошедшего сезона на международной арене, поэтому рассматривается как главная соперница двукратной чемпионки России Аделии Петросян на будущих Олимпийских играх в Милане.

Фото: Личный архив Алисы Лью

В короткой программе планируется продолжение истории прошедшего сезона-2024/2025. В качестве музыкальной основы была выбрана композиция авторов аd4vd, Laufey – «This Is How It Feels». В произвольной программе американка будет кататься под попурри из песен Леди Гаги.

Кроме того, фигуристка поделилась эскизами её будущих костюмов для выбранных программ.

Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года. Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно: Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине.