Тарасова: федерация фигурного катания должна быть обособленной, потому что мы такие!

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила, стоит ли объединять Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с другими зимними федерациями. Ранее с инициативой объединения выступил министр спорта России Михаил Дегтярёв. Правда, о каких именно федерациях идёт речь в контексте этого вопроса, он не уточнил.

«На мой взгляд, федерация фигурного катания должна остаться обособленной, потому что мы такие! У нас большая любовь народа. Мы ей очень дорожим и стараемся делать всё для того, чтобы преумножать эту любовь. И другим федерациям желаем того же», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».