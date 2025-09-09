Скидки
Костомаров назвал Игоря Акинфеева единственным запоминающимся российским игроком

Костомаров назвал Игоря Акинфеева единственным запоминающимся российским игроком
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров назвал главных запоминающихся футболистов в истории России. По его словам, единственным человеком, который подходит под это определение, является капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев. В том числе за его феноменальную игру на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Есть Игорь Акинфеев — действительно запоминающийся игрок, который сотворил чудо своей ногой, отбил пенальти от испанцев (в серии пенальти матча 1/8 финала ЧМ-2018). Вот это запоминается. Мировых звёзд я ещё знаю, а у нас игроки так часто меняются», — приводит слова Костомарова ТАСС.

В январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после протезирования и госпитализации. Он исполнил знаменитую «Кармен», которую катал с Навкой на победной Олимпиаде.

