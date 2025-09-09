Скидки
«Простейший каскад, она прыгает его всегда». Тарасова скептически оценила форму Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова снова высказалась о возможности возвращения к официальным соревнованиям чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой. Специалист также оценила нынешнюю спортивную форму девушки. Ранее фигуристка прыгнула на шоу каскад тройной тулуп-тройной тулуп.

«Это простейший каскад, она его прыгает всегда. Всё у неё нормально (и с техникой, и с физической формой). Захочет восстановиться – восстановится. У неё профессиональный тренер, профессиональная команда. Они решат, как делать. Если она захочет и сможет вернуться, то мы все будем рады видеть её. Я, по крайней мере, буду очень рада», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения.

