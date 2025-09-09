Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Корейский союз конькобежцев перевел $43 тысячи мошенникам, якобы организующим старты

Корейский союз конькобежцев перевел $43 тысячи мошенникам, якобы организующим старты
Аудио-версия:
Комментарии

Корейский союз конькобежцев по ошибке перевел крупную денежную сумму мошенникам. Об этом сообщают Maeil Business Newspaper.

Сообщается, что в январе 2025 года сборная Южной Кореи готовилась к международным соревнованиям по шорт-треку. Федерация страны перевела 60 миллионов вон (около 43 тысяч долларов) мошенникам, которые выдавали себя за представителей оргкомитета. Выделенные деньги хотели отправить на питание и проживание спортсменов в гостинице.

Спортивная федерация, к которой также относятся фигурное катание и конькобежный спорт, подтвердила соответствующую информацию лишь в июле этого года. Тогда она обратилась в полицию, которая до сих пор расследует дело.

Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года. Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно: Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине.

Материалы по теме
Петросян выбрала Джексона и танго, а Гуменник выгулял программы на Кубке города
Петросян выбрала Джексона и танго, а Гуменник выгулял программы на Кубке города
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android