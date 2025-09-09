Корейский союз конькобежцев перевел $43 тысячи мошенникам, якобы организующим старты

Корейский союз конькобежцев по ошибке перевел крупную денежную сумму мошенникам. Об этом сообщают Maeil Business Newspaper.

Сообщается, что в январе 2025 года сборная Южной Кореи готовилась к международным соревнованиям по шорт-треку. Федерация страны перевела 60 миллионов вон (около 43 тысяч долларов) мошенникам, которые выдавали себя за представителей оргкомитета. Выделенные деньги хотели отправить на питание и проживание спортсменов в гостинице.

Спортивная федерация, к которой также относятся фигурное катание и конькобежный спорт, подтвердила соответствующую информацию лишь в июле этого года. Тогда она обратилась в полицию, которая до сих пор расследует дело.

Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года. Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно: Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине.