Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU опубликовал визитную карточку Петра Гуменника перед турниром в Пекине

ISU опубликовал визитную карточку Петра Гуменника перед турниром в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз конькобежев (ISU) опубликовал визитную карточку, посвящённую двукратному победителю финала Гран-при России Петру Гуменнику, перед квалификационным турниром к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине. В профайлах опубликована информация о главных наградах, а также о лучших результатах в карьере (при этом медали чемпионата России учитаны не были).

Фото: weibo ISU

Помимо информации об этом, представлены подтверждённые программы, с которыми фигуристк будет выступать. Короткая программа поставлена под «Парфюмер», произвольная — под песню «Pray».

Отметим, что ранее подобная визитная карточка появилась у участников отборочного турнира в женском одиночном катании, в том числе у двукратной победительницы чемпионата России Аделии Петросян. В числе её главныъ медалей были названы два золота первенства России.

Материалы по теме
Фото
ISU опубликовал визитную карточку Аделии Петросян перед турниром в Пекине
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android