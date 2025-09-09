Медведева — о возвращении за $ 1 млн: зачем? Выиграть ОИ теоретически невозможно

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о своём потенциальном возвращении в большой спорт. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры.

— Если предложат $ 1 млн и попросят возвращение, вернётесь?

— Конечно, нет. Возвращение в спорт — это совершенно не про деньги. Это не футбол, в фигурном катании даже нет таких сумм. Люди уже знают, что у меня есть серебро на Олимпиаде и два чемпионата мира. Зачем возвращаться? Выигрывать Олимпиаду. Но я не собираюсь этого делать. Мне это не нужно, и это теоретически невозможно, — сказала Медведева в эфире шоу «Каток».

25-летняя Медведева, помимо двух побед на ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.