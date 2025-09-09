Депутат Госдумы — о турнире в Пекине: соперники наверняка будут устраивать провокации

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о квалификационном турнире к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине и где выступят двукратная чемпионка России Аделия Петросян и двукратный победитель финала Гран-при России Пётр Гуменник.

«Российским фигуристам будет непросто на олимпийском отборе. Соперники наверняка будут делать какие-то провокации в их адрес, устраивать мини-бойкоты. Кто-то из них скажет, что россиянам тут не место, чтобы вывести их из состояния равновесия и комфорта. Почему-то кажется, что такое случится, к сожалению.

Посоветую нашим ребятам держаться и не реагировать на провокации. Главное — показать своё мастерство. Уверена, что Петросян и Гуменник продемонстрируют его и квалифицируются на Олимпийские игры.

Оценки сейчас в фигурном катании — достаточно объективная история. Судьи особо не зажмут наших фигуристов на отборе, потому что это будет видно. Но вы же понимаете, что россиянам надо выступить только чисто, чтобы пройти отбор.

Малейшая ошибка — нас сразу же строго покарают. Так всегда было. Вспомните, как это бывало с Ириной Слуцкой, когда маленькая ошибка лишала её первого места. Судьи сразу же наказывали её, а другим фигуристкам подобные вещи прощались. В фигурном катании путь к медалям для России всегда был непростым», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».