«Ей надо похудеть». Чемпионка Олимпиады раскрыла проблемы в паре Сизерон/Фурнье Бодри

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Марина Анисина, выигравшая чемпионат мира и Игры-2002 в паре с французом Гвендалем Пейзера, высказалась о новой паре: олимпийском чемпионе — 2022 Гийоме Сизероне с его новой партнёршей, Лоранс Фурнье Бодри. Экс-россиянка ответила, может ли этот дуэт взять золото Олимпийских игр в Милане.

«Ну, мне кажется, что если она приведёт себя в хорошую форму, у них шансы неплохие. Она хорошо катается, у неё неплохое тоже скольжение. Они проделали большую работу с Гийомом, потому что катаются не так уж долго.

Но она большая. Это даёт объём, тяжесть, и восприятие, естественно, ухудшается за счёт этого. Потому что нет лёгкости. Я посмотрела, и мне сразу бросилось в глаза, что это мешает. И вот в короткой программе — прямо вообще. С таким весом тяжело воспринимается, тяжело разогнаться. Гийом поспевает, у него всё нормально. Просто эта девочка поживее, чем Габриэла. Она более женственная, двигается активнее, у неё больше эмоций. Там [с Пападакис] всё было без особых эмоций. А у этой девочки как раз есть такой плюс.

Есть ли у них шанс выиграть Олимпиаду сейчас? Это зависит от многих факторов. Американцы и канадцы уже более опытные. Не знаю. Если вы говорите, что у французов хороший судейский корпус, то я думаю, что Сизерон что-то могут, если хорошо откатаются. Но если она не похудеет, я не знаю. Мне прямо режет глаз. Она хорошая, поэтому надо как-то взять себя в руки. Знаю, это тяжело, но надо», — сказала Анисина в эфире шоу «Каток».

Ранее Сизерон выступал в паре с Пападакис. Их последнее выступление состоялось в марте 2022 года на чемпионате мира во французском Монпелье, а в декабре 2024 года фигуристы объявили о завершении карьеры.

