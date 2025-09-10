Скидки
Илья Авербух назвал человека, который изменил его жизнь

Илья Авербух назвал человека, который изменил его жизнь
Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух рассказал, что встреча с олимпийской чемпионкой Людмилой Пахомовой изменила его жизнь.

«Однажды обычный прохожий сказал маме: «А давайте я вашего мальчика помогу устроить в школу фигурного катания». Так я стал тренироваться. Болтался без особых успехов, пока однажды великая женщина круто не повлияла на мою судьбу. Это была легендарная олимпийская чемпионка Людмила Пахомова.

Как-то она проходила мимо и сказала: «Тебе обязательно надо идти в танцы, это твоя жизнь». Встреча продлилась не более 15 секунд, но изменила всю мою дальнейшую жизнь. Через два года я уже стал чемпионом мира в паре с Мариной Анисиной», — приводит слова Авербуха News.ru.

