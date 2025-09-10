Скидки
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии

Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Комментарии

Немецкий фигурист Никита Володин, выступающий в парном катании и ранее представлявший Россию, получил гражданство Германии, успешно сдав необходимые экзамены. Получение немецкого паспорта позволит Володину принять участие в предстоящих Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в 2026 году.

«Для меня лично натурализация значит очень много. Теперь у меня есть второй дом, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх», — приводит слова Володина Федерация фигурного катания Германии.

Володину 26 лет. Ранее фигурист представлял Россию, а с сезона-2023/2024 он выступает за Германию. Вместе с партнёршей Минервой Фабьенне Хазе он является чемпионом Европы (2025), серебряным (2025) и бронзовым (2024) призёром чемпионатов мира. Пара тренируется под руководством Дмитрия Савина.

