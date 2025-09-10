ISU запретил демонстрацию российского флага на отборочном турнире фигуристов к ОИ-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил демонстрацию российских флагов во время проведения квалификационных соревнований по фигурному катанию к Олимпийским играм – 2026. Квалификационный турнир пройдёт в Пекине (Китай).

«Флаги Российской Федерации или Беларуси (современные или исторические) не должны быть подняты или вывешены ни на одном месте проведения соревнований, ни на любой территории, где проводятся вспомогательные мероприятия, ни в любой другой зоне, контролируемой организатором квалификационных соревнований на зимние Олимпийские игры 2026 года», – приводит слова пресс-службы организации ТАСС.

Квалификационный турнир фигуристов к Олимпиаде-2026 пройдёт с 19 по 21 сентября. В турнире примут участие российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, запасными станут Алина Горбачёва и Владислав Дикиджи. Российские фигуристы будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.