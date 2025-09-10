Митрополит Митрофан благословил Петросян и Гуменника перед турниром в Пекине

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан благословил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника перед квалификационным турниром по фигурному катанию к Олимпийским играм – 2026, который пройдёт в Пекине, отметив, что считает российских фигуристов особым достоянием страны.

«Я думаю, что наши фигуристы – это вообще наше особое достояние. И я ничего не могу добавить, кроме слов, которые всегда говорит любой священнослужитель, который благословляет этих ребят, именем божьим совершить всё задуманное.

Чтобы Господь им даровал новые, свежие силы, и чтобы Ангел-Хранитель никогда не отступил от них. Победа будет за нами», – передаёт слова Митрофана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан работает на Играх Александра Невского, которые проходят с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге

Квалификационный олимпийский турнир в Пекине пройдёт с 19 по 21 сентября.