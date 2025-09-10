Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Перед каждым важным стартом ходил в церковь». Авербух – о помощи духовников в спорте

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух рассказал, почему считает важным наличие духовных наставников на Играх Александра Невского, которые проходят с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге. Авербух является режиссёром Церемонии открытия игр.

– На Играх Александра Невского у команд есть духовные наставники, которые сопровождают спортсменов во время соревнований. В вашей карьере был подобный опыт работы с такими? Как вы оцениваете их помощь?
– Я думаю, что сама идея проведения Игр просто очень хорошая. Могу сказать, что я бы с удовольствием работал бы, если бы так было. Безусловно, по-своему перед каждым большим, важным турниром я заезжал в церковь и разговаривал один на один.

Это такая внутренняя история, но, конечно, это и есть наставничество. Но вот такого наставника, который бы ездил со мной на соревнования, конечно, у нас не было. Но я думаю, что сама идея Игр – она очень правильная, – сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Игры Александра Невского проходят в третий раз. В 2025 году соревнования получили статус международных.

