Авербух сравнил церемонию открытия Игр Невского с открытием Универсиады в Красноярске

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о церемонии открытия Игр Александра Невского, отметив, что она была похожа на ту, что прошла в Красноярске во время проведения Универсиады-2019.

«Для меня это большая честь, большая ответственность. Церемония открытия Игр состоится завтра, мы находимся все в волнительном состоянии. Уровень церемонии, которую мы постараемся показать, стремится к тем церемониям, которые я делал, в частности открытия и закрытия Универсиады в Красноярске.

Точно все те, кто окажется в зале, безусловно, получат и эстетическую красоту, и безусловно, что во главе концепции, это то, чтобы ребята, которые будут в зале – в зале будут в основном ребята 13-18 лет – чтобы они внутреннее провели параллель своей жизни с жизнью Александра Невского. Мы хотим рассказать ту историю, которая, безусловно, является стержневой для нашей страны. Понятным, лёгким, атмосферным языком», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Игры Александра Невского проходят с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.