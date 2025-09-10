Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух сравнил церемонию открытия Игр Невского с открытием Универсиады в Красноярске

Авербух сравнил церемонию открытия Игр Невского с открытием Универсиады в Красноярске
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о церемонии открытия Игр Александра Невского, отметив, что она была похожа на ту, что прошла в Красноярске во время проведения Универсиады-2019.

«Для меня это большая честь, большая ответственность. Церемония открытия Игр состоится завтра, мы находимся все в волнительном состоянии. Уровень церемонии, которую мы постараемся показать, стремится к тем церемониям, которые я делал, в частности открытия и закрытия Универсиады в Красноярске.

Точно все те, кто окажется в зале, безусловно, получат и эстетическую красоту, и безусловно, что во главе концепции, это то, чтобы ребята, которые будут в зале – в зале будут в основном ребята 13-18 лет – чтобы они внутреннее провели параллель своей жизни с жизнью Александра Невского. Мы хотим рассказать ту историю, которая, безусловно, является стержневой для нашей страны. Понятным, лёгким, атмосферным языком», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Игры Александра Невского проходят с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Как работает система оценок в фигурном катании
Как работает система оценок в фигурном катании
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android