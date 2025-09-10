Костомаров споет песню «Любэ» на церемонии открытия Игр Александра Невского

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух поделился деталями церемонии открытия Игр Александра Невского. Авербух является режиссёром церемонии.

«Александра Невского в юности играет Матвей Ветлугин. Футуристичный верблюд будет символизировать Шёлковый путь и ту торговлю, которая началась при Александре Невском. Не обойдём Невскую битву, не обойдём стороной и Ледовое побоище, тут лёд – бонус, символ. Белый конь, который будет парить и своим копытом разобьёт этот лёд. Много символов, много чего хочется сказать. Взрослую жизнь Невского представит Алексей Ягудин, наш прославленный чемпион. В гала-открытии будет задействована Елизавета Туктамышева, жена Александра. Её номер будет предвосхищать белорусский танец в исполнении гимнасток.

Большое событие – Роман Костомаров впервые исполнит замечательную песню группы «Любэ», вместе с хором, выступление его супруги, Оксаны Домниной с Максимом Шабалиным также станет большим украшением церемонии. Также в церемонии задействованы олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, и замечательный коллектив олимпийской чемпионки Елены Бережной, ледовый театр Санкт-Петербурга, давно с ним сотрудничаем, сама Лена поведёт за собой молодое поколение. За последнее время давно такого не было церемоний, современных и технологичных», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.