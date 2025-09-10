Скидки
«Больше полугода готовили». Авербух — о концепции церемонии открытия Игр Невского

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух рассказал, как долго шла подготовка к церемонии открытия Игр Александра Невского, которые проходят с 9 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

«Мы идём по ярким событиям жизни Александра Невского, и, конечно, в начале дорога Александра Невского, роль исполняет маленький мальчик, юноша, он получает благословение на долгий путь и отправляется по дороге жизни. Безусловно, в жизни Александра Невского река как символ длинной дороги очень важна. По этой реке ладья, большой арт-объект, мы её построили – три метра в высоту, большая ладья – он в ней отправляется в странствие.

Церемония сложносочинённая. Это не ледовое шоу. В этом шоу задействованы как фигуристы, артисты ледового балета, синхронного катания, а также и замечательная команда художественной гимнастики, у нас много номеров на помосте и более 40 артистов современной хореографии. Я постарался сделать так, чтобы это было не только выступление на сцене, на льду. Чтобы постоянно везде происходило действие.

Больше полугода готовили церемонию, не с точки зрения репетиций, а с точки зрения проработки сценария. Долгая работа – найти реперные точки. Работали в тесном сотрудничестве с оргкомитетом. Окунулись в атмосферу добра и понимания, по-другому в работе со священнослужителями быть не может. Для нас важно точно и щепетильно соблюдать все важные вещи», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

