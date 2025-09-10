«Хотим дать спорту силу веры, духовной поддержки». Митрополит Митрофан — об Играх Невского

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, накануне благословивший российских фигуристов, которые примут участие в Олимпийском отборочном турнире в Пекине, рассказал о желании дать российскому спорту новый духовный потенциал.

«Мы хотим дать нашему спорту новый потенциал, силу веры. Силу духовной поддержки, которую может обеспечить наша Русская православная церковь. Другие конфессии не отметаем, приглашаем регионы с исламом, буддизмом, что и происходит. В команде Татарстана и православный батюшка, и мулла.

Только что встретились с представителем буддистской конфессии. И так уже 75 регионов – они общаются с ребятами, готовят их к соревнованиям. И дети в них видят своих духовных отцов, доверяя им все проблемы, радости и горести.

Нас волновало, в какой мере ребята, живущие в светской среде, выбравшие спорт, как они готовы эту компоненту принять в свою жизнь, душу. Но с ними работают профессионалы, не заезжие проповедники-сектанты. Они принадлежат к нашей родной, тысячелетней традиции православия, и они знают, как работать с ребятами. Я только что встречался с этими духовниками, 75 духовников было в Лавре», – передаёт слова Митрофана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Олимпийский отборочный турнир по фигурному катанию пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян примут в нём участие в статусе нейтральных атлетов.