Митрополит Митрофан: у спортивных команд нет духовного руководителя — это проблема

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан поделился мнением о том, насколько уникальны Игры Александра Невского и почему он считает необходимым наличие духовного руководителя в спортивных командах. Ранее Митрофан благословил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на выступление на квалификационном турнире фигуристов к олимпийским играм. Турнир пройдёт в Пекине (Китай).

«Событие уникальное, ничего подобного в истории спорта никогда не было. Это уже не первые Игры, третьи, но тем не менее их актуальность и новизна не требуют объяснения. Первые были в Кемерове, вторые – в Нижнем Новгороде, и вот наконец в столице Российской империи, в Санкт-Петербурге уже в международном формате.

Никогда не было такого единения веры и спорта. Эти Игры показывают потенциал, который до сих пор не раскрыт в полной мере. Спортивные команды, безусловно, имеют тренеров, без них никуда. Однако существует очевидная проблема: нет духовного руководителя, который поддержит молитвой, добрым словом пасторским, кто благословит, кто поздравит с победой и послужит благодарственный молебен, кто утешит при поражении и найдёт нужные слова. Всё это явленно на этих Играх, уже третий раз», – передаёт слова Митрофана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.