Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Митрополит Митрофан: у спортивных команд нет духовного руководителя — это проблема

Митрополит Митрофан: у спортивных команд нет духовного руководителя — это проблема
Аудио-версия:
Комментарии

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан поделился мнением о том, насколько уникальны Игры Александра Невского и почему он считает необходимым наличие духовного руководителя в спортивных командах. Ранее Митрофан благословил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на выступление на квалификационном турнире фигуристов к олимпийским играм. Турнир пройдёт в Пекине (Китай).

«Событие уникальное, ничего подобного в истории спорта никогда не было. Это уже не первые Игры, третьи, но тем не менее их актуальность и новизна не требуют объяснения. Первые были в Кемерове, вторые – в Нижнем Новгороде, и вот наконец в столице Российской империи, в Санкт-Петербурге уже в международном формате.

Никогда не было такого единения веры и спорта. Эти Игры показывают потенциал, который до сих пор не раскрыт в полной мере. Спортивные команды, безусловно, имеют тренеров, без них никуда. Однако существует очевидная проблема: нет духовного руководителя, который поддержит молитвой, добрым словом пасторским, кто благословит, кто поздравит с победой и послужит благодарственный молебен, кто утешит при поражении и найдёт нужные слова. Всё это явленно на этих Играх, уже третий раз», – передаёт слова Митрофана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Больше полугода готовили». Авербух — о концепции церемонии открытия Игр Невского
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android