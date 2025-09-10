Митрополит: спортсмены целуют мишку, беговую дорожку — нуждаются в духовной поддержке

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан рассказал, почему спортсменам необходима духовная поддержка, отметив, что атлеты могут особо её испытывать в решающих моментах соревнований. Ранее Митрофан благословил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на выступление на квалификационном турнире фигуристов к Олимпийским играм – 2026. Турнир пройдёт в Пекине (Китай).

«Когда мы видим ответственные соревнования, какие-то решающие моменты, схватки на поле боя спортивного, мы видим, как спортсмен остро нуждается в духовной поддержке. Целуют мишку, беговую дорожку, ещё что-то делают, глаза закатывают. У людей живёт внутри потребность молитвенного служения, получения помощи божьей, но человек не знает, как это сделать. А рядом с ним будет священник. Он найдёт нужные слова, и откроется удивительный духовный потенциал в человеке.

Мы все от рождения христиане, как говорят святые отцы. Наша задача – раскрыть этот потенциал. Мы обсудили степень готовности ребят, насколько они уже прониклись, готовы сознательно поучаствовать в службе в Храме Спаса на Крови, в сакральном месте помолимся перед соревнованиями. Духовники заранее собирались с командами, они почувствовали эту потребность и приезжают как духовные воины», – передаёт слова Митрофана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.