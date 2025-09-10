Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Митрополит: спортсмены целуют мишку, беговую дорожку — нуждаются в духовной поддержке

Митрополит: спортсмены целуют мишку, беговую дорожку — нуждаются в духовной поддержке
Аудио-версия:
Комментарии

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан рассказал, почему спортсменам необходима духовная поддержка, отметив, что атлеты могут особо её испытывать в решающих моментах соревнований. Ранее Митрофан благословил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника на выступление на квалификационном турнире фигуристов к Олимпийским играм – 2026. Турнир пройдёт в Пекине (Китай).

«Когда мы видим ответственные соревнования, какие-то решающие моменты, схватки на поле боя спортивного, мы видим, как спортсмен остро нуждается в духовной поддержке. Целуют мишку, беговую дорожку, ещё что-то делают, глаза закатывают. У людей живёт внутри потребность молитвенного служения, получения помощи божьей, но человек не знает, как это сделать. А рядом с ним будет священник. Он найдёт нужные слова, и откроется удивительный духовный потенциал в человеке.

Мы все от рождения христиане, как говорят святые отцы. Наша задача – раскрыть этот потенциал. Мы обсудили степень готовности ребят, насколько они уже прониклись, готовы сознательно поучаствовать в службе в Храме Спаса на Крови, в сакральном месте помолимся перед соревнованиями. Духовники заранее собирались с командами, они почувствовали эту потребность и приезжают как духовные воины», – передаёт слова Митрофана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Митрополит Митрофан: у спортивных команд нет духовного руководителя — это проблема
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android