Трусова: на лёд я выхожу уже 5-6 раз в неделю. Шоу всё ближе, а график тренировок плотнее

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) поделилась новыми подробностями о своих тренировках после рождения ребёнка. 6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями. 21-летняя спортсменка родила мальчика, которому дали имя Михаил.

«Шоу всё ближе, а график моих тренировок всё плотнее… На лёд я выхожу уже пять-шесть раз в неделю. Продолжаю занятия с реабилитологом и пилатес – эти занятия направлены именно на восстановление после родов. Тренировки с Рэмом, на них мы готовимся к прыжкам. Ну и хореография – это тоже важно. Увидимся на шоу)» – написала Трусова на личной странице в соцсетях.

13 сентября Александра выступит в шоу двукратной чемпионки мира и чемпионки Европы Евгении Медведевой.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

