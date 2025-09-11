Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова: на лёд я выхожу уже 5-6 раз в неделю. Шоу всё ближе, а график тренировок плотнее

Трусова: на лёд я выхожу уже 5-6 раз в неделю. Шоу всё ближе, а график тренировок плотнее
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) поделилась новыми подробностями о своих тренировках после рождения ребёнка. 6 августа 2025 года Александра и её супруг, российский фигурист Макар Игнатов, стали родителями. 21-летняя спортсменка родила мальчика, которому дали имя Михаил.

«Шоу всё ближе, а график моих тренировок всё плотнее… На лёд я выхожу уже пять-шесть раз в неделю. Продолжаю занятия с реабилитологом и пилатес – эти занятия направлены именно на восстановление после родов. Тренировки с Рэмом, на них мы готовимся к прыжкам. Ну и хореография – это тоже важно. Увидимся на шоу)» – написала Трусова на личной странице в соцсетях.

13 сентября Александра выступит в шоу двукратной чемпионки мира и чемпионки Европы Евгении Медведевой.

Трусова — серебряный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Фото
Трусова опубликовала новые снимки с сыном в честь того, что ему исполнился один месяц
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android