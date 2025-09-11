Анастасия Зинина сменила тренера и перешла в академию Татьяны Навки

18-летняя фигуристка Анастасия Зинина перешла в академию Татьяны Навки. В списке участников первенства Московской области на сайте ФФККМО Зинина указана как представительница школы Навки «Наши надежды». По сообщению «РИА Новости Спорт», тренером Зининой будет Вера Латкина. Ранее тренировалась у Алексея Василевского.

Напомним, начиная с сезона-2023/2024 Анастасия Зинина практически не выступала на официальных соревнованиях. Спортсменка снималась с этапов Гран-при России из-за проблем со здоровьем и пропустила чемпионаты страны. После фигуристка сообщила, что ей требуется операция на голеностопе.

Ранее на новую арену Навки переехала вся группа заслуженного тренера России Светланы Соколовской.