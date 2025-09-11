Скидки
Мама Костылевой: полтора года были верны Плющенко. Сейчас будем заниматься на стороне

Комментарии

Мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой Ирина снова раскритиковала подход к работе с её дочерью двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в академии «Ангелы Плющенко» которого 13-летняя фигуристка занимается.

«(Вчера) 10 сентября начали готовиться к первенству Московской области, которое состоится послезавтра. Начали катать, аж полтора раза за 1,5 часа тренировки, произвольную программу с тройными прыжками.

Ребята, это просто ###… Конечно, всё на жопу. Так как она тройные у него по два раза прыгает за тренировку. Это вместе с бабочками и падениями. О четверных, которые она имела, и речи не идёт. <...>

Мне интересно, какое решение примет тренер Плющенко? Снимет Лену с первенства Мособласти или выпустит показать свою работу с чемпионкой России, рекордсменкой?..

Лена даст результат и в этом сезоне. Пропускать сезон не собираемся. Ждем Плющенко. Пока ждём работу. Но времени до этапов Гран-при очень мало. Полтора года были верны ему. Придется снять пояс верности. Будем заниматься на стороне», – написала Ирина Костылева на личной странице в социальных сетях.

С мамой Елены Костылевой в это межсезонье было связано несколько скандалов в академии «Ангелы Плющенко». К примеру, ранее она писала, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась, и обвинила в этом тренера.

