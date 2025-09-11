«Гришина заменить некем». Тарасова — о том, почему её не позовут комментировать прокаты

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова коротко прокомментировала тот факт, что её вряд ли позовут комментировать контрольные прокаты сборной России наступающего сезона-2025/2026. Всё дело в том, что бессменный комментатор всех российских соревнований по фигурному катанию последних лет Александр Гришин погиб 5 августа, попав под электричку.

«Сашу заменить некем. Меня не позовут», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.