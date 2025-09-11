Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Журова — о Володине, ушедшем в Германию: он меняет гражданство не по политическим мотивам

Журова — о Володине, ушедшем в Германию: он меняет гражданство не по политическим мотивам
Аудио-версия:
Комментарии

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировал тот факт, что бывший российский фигурист Никита Володин получил гражданство Германии. Спортсмен выступает за эту страну с 2023 года в паре с Минервой Фабьен Хазе. Вместе они становились чемпионами Европы, двукратными призёрами чемпионатов мира и двукратными победителями финала Гран-при.

«Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя. Мы и раньше не могли удержать спортсменов, желающих сменить гражданство.

Но многие уезжают, потому что не могут реализовать себя в стране из-за высокой конкуренции. Первые номера же не уезжают. С «парниками» и танцорами вообще непростая история. Мы же гордились Мариной Анисиной. Ей было сложно найти партнёра здесь, она нашла его во Франции и стала олимпийской чемпионкой.

До СВО это смотрелось по-другому, конечно. Сейчас люди иначе стали относиться к этому. Особенно если спортсменов заставляют там что-то подписывать и говорить про Россию: отказ от страны, осуждение СВО и так далее. Я думаю, конечно, ни в одной стране такого нет при получении гражданства. Но всё можно придумать для россиян», – приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Ришо — любимец российских фигуристов. В олимпийский сезон все забудут про Глейхенгауза?
Ришо — любимец российских фигуристов. В олимпийский сезон все забудут про Глейхенгауза?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android