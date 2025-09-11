Журова — о Володине, ушедшем в Германию: он меняет гражданство не по политическим мотивам

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировал тот факт, что бывший российский фигурист Никита Володин получил гражданство Германии. Спортсмен выступает за эту страну с 2023 года в паре с Минервой Фабьен Хазе. Вместе они становились чемпионами Европы, двукратными призёрами чемпионатов мира и двукратными победителями финала Гран-при.

«Тут спортсмена сложно осудить. Он меняет гражданство не по политическим мотивам, а потому что хочет реализовать себя. Мы и раньше не могли удержать спортсменов, желающих сменить гражданство.

Но многие уезжают, потому что не могут реализовать себя в стране из-за высокой конкуренции. Первые номера же не уезжают. С «парниками» и танцорами вообще непростая история. Мы же гордились Мариной Анисиной. Ей было сложно найти партнёра здесь, она нашла его во Франции и стала олимпийской чемпионкой.

До СВО это смотрелось по-другому, конечно. Сейчас люди иначе стали относиться к этому. Особенно если спортсменов заставляют там что-то подписывать и говорить про Россию: отказ от страны, осуждение СВО и так далее. Я думаю, конечно, ни в одной стране такого нет при получении гражданства. Но всё можно придумать для россиян», – приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».