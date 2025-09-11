Скидки
Энберт высказался о перспективах Петросян и Гуменника на квалификационном турнире ОИ-2026

Энберт высказался о перспективах Петросян и Гуменника на квалификационном турнире ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в фигурном катании Александр Энберт оценил перспективы россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном турнире Олимпиады-2026, который пройдёт в Пекине.

— Как оцениваете перспективы Гуменника и Петросян в Пекине?
— Для них это вообще относительно проходное соревнование по уровню. Я понимаю, конечно, степень ответственности: супердавление, единственные квоты, которые у нас есть, долгое время отсутствие международных турниров. Конечно, всё в совокупности будет давить на спортсменов. Но если от этого абстрагироваться, то я уверен на 200%: для них не составит труда завоевать квоту на Олимпийские игры, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры 2026 года пройдёт в Пекине с 17 по 21 сентября.

