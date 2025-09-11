Призёр ОИ Энберт рассказал о необходимости пятиквадки Гуменника на отборочном турнире ОИ

Призёр Олимпийских игр Александр Энберт рассказал о необходимости для Петра Гуменника добавлять в программу пять четверных прыжков на квалификационном турнире Олимпиады-2026 в Пекине. Турнир состоится с 17 по 21 сентября.

«Не нужно бояться своих ощущений, надо действовать. Сейчас у спортсмена может возникнуть желание проверить сложный набор элементов при сильном волнении — а в данной ситуации оно всё равно будет из-за отстранения, отсутствия соревновательного тонуса на международной арене и отсутствия борьбы за квоты. Неважно, какие соперники, — это накладывает дополнительную нагрузку и ответственность.

Проверить сложный набор в таких условиях — почему бы и нет? Даже если что-то пойдёт не так, к Олимпиаде он уже будет знать, где при сильном стрессе нужно немного выдохнуть, собраться и продолжить. Я не вижу ничего плохого в том, что Пётр сейчас в хорошей форме, — главное, чтобы команда правильно выстроила действия на протяжении сезона», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.