Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Призёр ОИ Энберт рассказал о необходимости пятиквадки Гуменника на отборочном турнире ОИ

Призёр ОИ Энберт рассказал о необходимости пятиквадки Гуменника на отборочном турнире ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Призёр Олимпийских игр Александр Энберт рассказал о необходимости для Петра Гуменника добавлять в программу пять четверных прыжков на квалификационном турнире Олимпиады-2026 в Пекине. Турнир состоится с 17 по 21 сентября.

«Не нужно бояться своих ощущений, надо действовать. Сейчас у спортсмена может возникнуть желание проверить сложный набор элементов при сильном волнении — а в данной ситуации оно всё равно будет из-за отстранения, отсутствия соревновательного тонуса на международной арене и отсутствия борьбы за квоты. Неважно, какие соперники, — это накладывает дополнительную нагрузку и ответственность.

Проверить сложный набор в таких условиях — почему бы и нет? Даже если что-то пойдёт не так, к Олимпиаде он уже будет знать, где при сильном стрессе нужно немного выдохнуть, собраться и продолжить. Я не вижу ничего плохого в том, что Пётр сейчас в хорошей форме, — главное, чтобы команда правильно выстроила действия на протяжении сезона», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
«Петросян и Гуменник завоюют квоту на олимпийские игры». Энберт уверен в наших фигуристах
Эксклюзив
«Петросян и Гуменник завоюют квоту на олимпийские игры». Энберт уверен в наших фигуристах
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android