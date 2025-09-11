Энберт: Петросян не нуждается в дополнительном показе программ перед пекинским отбором

Призёр Олимпийских игр Александр Энберт заявил, что российская фигуристка Аделия Петросян не нуждается в том, чтобы обкатывать программы на промежуточных соревнованиях перед участием в отборочном турнире Олимпиады-2026. Турнир в Пекине состоится с 17 по 21 сентября.

«Аделию мы не видели, потому что, как мне кажется, её команда готовится именно к этому турниру и решила не участвовать в промежуточных прокатах. Это абсолютно нормально — просто один из вариантов подготовки, когда акцент делается на одном важном соревновании.

Тем более что Петросян сохраняет программы прошлого года и не нуждается в их дополнительном показе — она уже выступала с ними на чемпионате России и на финале Гран-при. Аделия точно знает, где можно «отдохнуть», а где следует включиться и сосредоточиться, поэтому я воспринимаю это как целенаправленную подготовку к пекинскому турниру», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.