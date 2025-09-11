Скидки
Энберт — о соперницах Петросян в Пекине: у меня нет сомнений в успехе Аделии

Энберт — о соперницах Петросян в Пекине: у меня нет сомнений в успехе Аделии
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в фигурном катании Александр Энберт поделился мнением об уровне соперничества в олимпийском квалификационном турнире по фигурному катанию, отметив, что другие фигуристки вряд ли смогут составить серьёзную конкуренцию россиянке Аделии Петросян.

— Среди соперников Аделии будут чемпионки Европы Луна Хендрикс и Анастасия Губанова. Они смогут составить ей конкуренцию?
— При всём уважении к Луне Хендрикс и Анастасии Губановой — действительно титулованным европейским фигуристкам — мы с удовольствием смотрим их выступления на чемпионатах Европы и этапах Гран-при, это по-настоящему красивое и женственное катание. Но у Аделии, судя по прошлому сезону, есть прочная техническая база, и её владение коньком превосходит соперниц на этом турнире. Поэтому, честно говоря, у меня пока нет никаких сомнений в её прокатах и в её успехе на олимпийском отборе, — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Олимпийский квалификационный турнир пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай).

