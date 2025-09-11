Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Энберт считает, что Гуменнику не нужно возвращать старые программы к олимпийскому отбору

Серебряный призёр Олимпийских игр в фигурном катании Александр Энберт высказал мнение о программах российского фигуриста Петра Гуменника, отметив, что ему не стоит возвращать старые программы к олимпийской квалификации, которая пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай).

«Обычный зритель сравнивает Петра в конце прошлого сезона — когда у него были супернакатанные программы, он был на пике формы и глубже чувствовал образ своих персонажей, — с его первым прокатом в этом сезоне. Понятно, что к концу прошлого сезона внутренние ощущения у Петра были сильнее. Тем не менее мне кажется, что сейчас у него интересные программы и нестандартные задумки.

То, что они вызывают обсуждения, — это хорошо, ведь фигурное катание стремится к искусству, а искусство должно вызывать дискуссии, порождать разговоры о смыслах, заложенных в программу. Для Петра это ценный опыт, который позволит ему открывать новые грани своего таланта. Кроме того, Илья Авербух — постановщик с огромным опытом, владеющий множеством инструментов для передачи глубокого смысла», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

