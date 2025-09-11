Скидки
«Я буду искренне за них болеть». Энберт — о шансах на квоты экс-россиян Акоповой/Рахманина

Серебряный призёр Олимпийских игр в фигурном катании Александр Энберт рассказал, что будет переживать за результаты, которые покажет бывшая российская пара Карина Акопова/Никита Рахманин на олимпийском квалификационном турнире. Фигуристы выступят на турнире в составе сборной Армении.

— Как оцениваете шансы недавно перешедших под флаг Армении Карины Акоповой и Никиты Рахманина на олимпийскую квоту?
— Мне сложно однозначно сказать про квоту. Но я буду искренне за них болеть, так как мы тесно общаемся с их тренерами и я часто вижусь с ребятами в Сочи. У них уже прошёл турнир, где они не показали свои лучшие программы, но получили неплохие баллы. Поэтому станем надеяться на получение квот, а дальше всё будет зависеть от их прокатов, – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.

Олимпийский квалификационный турнир пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине (Китай).

