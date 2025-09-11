Призёр Олимпиады Энберт объяснил, почему Петросян оставила прошлогодние программы

Серебряный призёр Олимпийских игр в фигурном катании Александр Энберт поделился мнением о том, почему российская фигуристка Аделия Петросян приняла решение оставить в сезоне-2025 прошлогодние программы.

«Здесь я прекрасно понимаю Аделию, которая оставила программы прошлого сезона, — это отличный ход, если учитывать, что эти постановки не были показаны на международной арене. Конечно, многие следили за российскими стартами, но широкая публика всё равно их не видела. В то же время у Петра образ обновится: у него две новые программы, и он исполнит их с новой энергией на предстоящих турнирах.

Здесь просто два разных инструмента, которыми спортсмены пользуются, и многие до них применяли такие приёмы в своей карьере. Внутреннее ощущение спортсмена — самое важное и ценное. Если он чувствует, что программу нужно оставить, — значит, так и нужно сделать; если ощущает необходимость обновиться — значит, нужно обновиться. Это не хорошо и не плохо, а просто разные подходы, и всё», – сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Кравченко.