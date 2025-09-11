Скидки
Григорий Родченков признался, что был рад поражению Медведевой на ОИ-2018

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков высказался о противостоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой. По его словам, он был рад, что к тому моменту двукратная чемпионка мира и Европы Медведева проиграла на Олимпийских играх 2018 года.

«Алина Загитова завоевала золото, победив Евгению Медведеву, – Медведева это заслужила. Бог шельму метит. Медведевой не стоило расхаживать по Лозанне с этими лжецами, Виталием Смирновым (глава Независимой общественной антидопинговой комиссии. — Прим. «Чемпионата») и Александром Жуковым (глава Олимпийского комитета России в те годы. — Прим. «Чемпионата»), выпрашивая сочувствие и выставляя себя жалкими рядом с ними», — написал Родченков в книге «Допинг. Запрещённые страницы».

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков находится в розыске МВД России. В качестве информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ранее он утверждал, что на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Российской Федерацией якобы была реализована допинговая программа, направленная на получение максимального количества медалей домашней Олимпиады.

