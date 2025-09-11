Скидки
Илья Малинин выложил анонс своего выступления на Lombardia Trophy

Двукратный чемпион мира Илья Малинин поделился на своей странице в социальных сетях видеоанонсом выступления на челленджере Lombardia Trophy.

Турнир пройдёт с 11 по 14 сентября в Бергамо (Италия). Помимо Малинина, в соревнованиях примет участие чемпионка мира Алиса Лью, француз Адам Сяо Хим Фа, Николай Мемола, Маттео Риццо и Юма Кагияма. Спортивные пары представит итальянский дуэт Сара Конти/Никколо Мачи.

Lombardia Trophy станет первым турниром для Ильи Малинина в этом сезоне. Ранее фигурист также выложил видеопрезентации своих соревновательных программ. Короткую программу Малинин исполнит под саундтрек из игры «Принц Персии: Потерянная корона», а произвольная программа поставлена по мотивам его спортивной карьеры.

Видео
Илья Малинин анонсировал две новые программы на олимпийский сезон-2025/2026
