Медведева призналась, что пережила сильный стресс на исполкоме МОК в 2017 году

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём выступлении на исполкоме Международного олимпийского комитета в 2017 году в Лозанне. Тогда рассматривался вопрос допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года.

«Я была просто в ужасе, если честно. Насколько я поняла, мою кандидатуру выдвинули из-за того, что на тот момент я неплохо говорила на английском языке и могла произнести достаточно длинную речь перед президентом Международного олимпийского комитета, на тот момент Томасом Бахом. О, как это было страшно… Я никогда в своей жизни так не нервничала. Руки тряслись, в какой-то момент я расплакалась. Было ощущение огромной ответственности, ведь я выступала не только от лица фигуристов, но и всей российской команды. Эта поездка за несколько дней вытянула из меня все силы», — приводит слова Медведевой «Комсомольская правда».

Исполком МОК в декабре 2017 года принял решение о допуске российских спортсменов к Играм-2018 в Пхёнчхане в нейтральном статусе. На той Олимпиаде Медведева завоевала две серебряные медали в одиночном катании и командных соревнованиях.

