Евгения Медведева: после отстранения не было ни одного четверного у девочек

Двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева считает, что российское женское фигурное катание не столкнётся с кризисом после возвращения на международную арену. По словам спортсменки, уровень отечественных фигуристок позволяет говорить лишь о росте результатов.

«О каком провале может идти речь, когда после отстранения нашей сборной практически ни одного чисто исполненного четверного элемента девочками мы не увидели? Да, были тройные аксели. Тройной прыжок тоже считается элементом ультра-си, но тем не менее чемпионаты мира и Европы, этапы и финалы Гран-при выигрываются только с тройными акселями. С таким набором я выигрывала в своё время — с двумя каскадами «3–3». <...> Давайте посмотрим на результаты Аделии Петросян. Я уверена, что всё будет хорошо, будем молиться. Но есть также японская спортсменка Каори Сакамото, которая зарекомендовала себя очень хорошо, и в период нашей, так сказать, дисквалификации она стала трёхкратной чемпионкой мира, несмотря на то что ни одного элемента ультра-си мы не увидели», — приводит слова Медведевой «Комсомольская правда».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!