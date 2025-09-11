Евгения Медведева рассказала, что мечтает сыграть в театре

Двукратный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева призналась, что мечтает попробовать себя в роли актрисы на театральной сцене.

«У меня есть небольшой опыт в кино, к примеру, я была комментатором в фильме «Лёд 3». Сыграла камео в сериалах «Универ. Молодые» и «Последний аксель». Также получила небольшую роль в танцевальной драме «Искусство падения». Большое спасибо за приглашение хочется сказать продюсеру Вячеславу Дусмухаметову и режиссёру Мигелю. Мне было бы интересно попробовать себя в каком-нибудь театральном проекте — именно чтобы вживую выступить перед зрителем. Наверное, это больше моя специфика, поскольку ледовая арена чем-то похожа на театральную сцену. Кстати, буквально на днях мы с Ильдаром были в Театре им. Табакова, и как же всё это интересно. Тяжело, наверное, неимоверно – физически, эмоционально. Но я прямо смотрела и думала, что было бы интересно попробовать», — приводит слова Медведевой «Комсомольская правда».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь Вспомнить всё!