Дина Хуснутдинова объяснила, почему перешла в штаб Этери Тутберидзе

Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о причинах перехода в группу Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, решение было обоюдным, а главной целью стало дальнейшее развитие и работа над усложнением программ.

«Основным мотивом было желание двигаться дальше и кататься на более высоком уровне. За шесть лет я привыкла к одному режиму, поэтому сначала было непросто перестроиться. Но мы с прежним тренером сохранили хорошие отношения. Другие штабы мы не рассматривали — хотели попасть именно к Этери Георгиевне. Первые тренировки прошли хорошо, сейчас работаем над восстановлением четверных прыжков. Новый процесс более интенсивный, и поначалу было тяжело, но впечатления положительные», — приводит слова Хуснутдиновой Sport24.