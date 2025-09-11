Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дина Хуснутдинова объяснила, почему перешла в штаб Этери Тутберидзе

Дина Хуснутдинова объяснила, почему перешла в штаб Этери Тутберидзе
Комментарии

Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала о причинах перехода в группу Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, решение было обоюдным, а главной целью стало дальнейшее развитие и работа над усложнением программ.

«Основным мотивом было желание двигаться дальше и кататься на более высоком уровне. За шесть лет я привыкла к одному режиму, поэтому сначала было непросто перестроиться. Но мы с прежним тренером сохранили хорошие отношения. Другие штабы мы не рассматривали — хотели попасть именно к Этери Георгиевне. Первые тренировки прошли хорошо, сейчас работаем над восстановлением четверных прыжков. Новый процесс более интенсивный, и поначалу было тяжело, но впечатления положительные», — приводит слова Хуснутдиновой Sport24.

Материалы по теме
Тутберидзе берёт в группу фигуристку из Казани? Что известно о Дине Хуснутдиновой
Тутберидзе берёт в группу фигуристку из Казани? Что известно о Дине Хуснутдиновой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android