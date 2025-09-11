Бестемьянова: Трусовой придётся восстанавливать четверные, а она вряд ли этого захочет

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о перспективах возвращения Александры Трусовой в профессиональное фигурное катание после родов.

«Я не думаю, что возвращение возможно. Сейчас много молодых спортсменок, которые набирают форму. Александре будет трудно конкурировать, ведь ей придётся восстанавливать четверные прыжки, а вряд ли она этого захочет. Здесь всё зависит не столько от физических данных, сколько от внутреннего настроя. Победы рождаются в голове, но какие мысли у Трусовой, я не знаю», — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

Александра Трусова (Игнатова) родила сына 6 августа 2024 года. Уже 13 сентября она должна выйти на лёд в шоу Евгении Медведевой, которое пройдёт в Москве.