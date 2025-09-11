Тарасова: кто имеет право осуждать или обсуждать Пугачёву?

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в защиту певицы Аллы Пугачёвой. Она отметила, что упрекать артистку за решение уехать из страны неправомерно.

«Кто имеет право осуждать или обсуждать Пугачёву? Каждый человек сам решает, где ему жить и работать. Алла Борисовна — значимый человек для нашей страны, её значимость в таланте. Я люблю её и её творчество», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Алла Пугачёва покинула Россию после начала специальной военной операции. Вместе с мужем и детьми певица переехала в Израиль, а затем перебралась на Кипр, где семья проживает сейчас.