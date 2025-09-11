Скидки
Авербух призвал российских фигуристов отвечать результатами на запрет флага ISU

Комментарии

Олимпийский призёр Илья Авербух заявил, что российские фигуристы могут продемонстрировать свои спортивные достижения в ответ на запрет демонстрации флага на отборе к Олимпиаде в Пекине.

«Это просто крайне несправедливо и нечестно по отношению как к спортсменам, так и к болельщикам. Но в других видах спорта на данный момент происходит практически всё то же самое. Я уверен, что эту систему мы также можем побеждать своими выдающимися результатами. Потому что каждый из нас знает, за кого он болеет. И мы должны максимально поддерживать ребят. Повторюсь, ситуация крайне несправедливая и крайне нечестная. Но как нас всегда учили в спорте — чем сложнее, тем мы сильнее», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что флаги России и Беларуси не должны быть подняты или вывешены в местах проведения квалификационных соревнований на зимние Олимпийские игры 2026 года. На квалификационном турнире в Пекине выступят два российских одиночника: Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Комментарии
