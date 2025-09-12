Скидки
Медведева: времени на личную жизнь не так много, но главное — взаимопонимание

Комментарии

Фигуристка Евгения Медведева поделилась, как успевает сочетать профессиональные обязанности и личные отношения. По её словам, времени на личную жизнь может быть немного, но взаимопонимание с партнёром позволяет поддерживать отношения.

«В нашей паре я не единственная, кто сильно загружен. У Ильдара тоже плотный график: по три спектакля, постоянные репетиции, иногда ночи в хореографическом зале. Иногда мы планируем сходить в театр или ресторан, но встают репетиции, и мы собираемся и бежим на работу. Никто при этом не обижается, наоборот, поддерживаем друг друга. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное — взаимопонимание», — приводит слова Медведевой «Комсомольская правда».

