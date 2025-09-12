Скидки
Фигурное катание

ФФККР проведёт вечер памяти комментатора Гришина с участием сильнейших фигуристов

ФФККР проведёт вечер памяти комментатора Гришина с участием сильнейших фигуристов
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первый канал проведут вечер памяти комментатора Александра Гришина, который трагически погиб 5 августа, попав под электричку. В шоу примут участие сильнейшие фигуристы, все заработанные средства будут переданы семье погибшего.

Мероприятие пройдёт 5 октября на «Навка-арене» в Москве. Начало — в 18:00 мск.

«В этот вечер на лёд с показательными номерами выйдут олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, действующие члены сборной России — мировые и восходящие звёзды, чьи выступления он комментировал, искренне радуясь их победам и остро переживая неудачи. А также те, кто работал с Александром у комментаторского пульта и вместе с ним делился со зрителями своими знаниями, опытом и любовью.

Фигуристы примут участие в мероприятии на безвозмездной основе — все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы семье. А все расходы, связанные с организацией вечера, возьмут на себя Первый канал и Федерация фигурного катания на коньках России», — говорится в сообщении ФФККР.

Гришину было 47 лет, в последнее время он работал на Первом канале и комментировал главные турниры по фигурному катанию, включая Олимпийские игры.

С 2004 по 2015 год Гришин был комментатором на телеканале «Спорт», с 2015 по 2018 год — на «Матч ТВ». Работал на нескольких Олимпийских играх, матчах чемпионатов мира и Европы по футболу, чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию. С 2018 года Гришин работал на Первом канале.

